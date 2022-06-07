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Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandÄ±

Van'da, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 3 katlÄ±Â evin bodrumunda 24 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken, 1 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

07.06.2022 - 15:06 | | BehÃ§et DALMAZ- GÃ¼lay KUYUCU/ VAN, (DHA)
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°pekyolu ilÃ§esine baÄŸlÄ± HacÄ±bekir Mahallesi'ndeki evin bodrumunda kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerineÂ harekete geÃ§ti. GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, belirlenen adrese Ã¶zel hareket polisleriyleÂ operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 3 katlÄ± evin bodrum katÄ±nda, tamamÄ± genÃ§lerden oluÅŸan 24 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 1 ÅŸÃ¼pheli ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Operasyonun ardÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'nde kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin kaldÄ±ÄŸÄ± ve 'ÅŸokÂ ev' diye tabir edilen metruk yapÄ± da iÅŸ makinesiyle yÄ±kÄ±ldÄ±.Â 

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