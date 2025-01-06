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Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz havadan dolayı taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

06.01.2025 - 01:31 | | İHA
Van'da eğitime bir gün ara verildi

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde oluşabilecek buzlanma ve don olayı neticesinde karayolu ulaşımındaki olumsuzluklar sebebiyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim veren kurumlarımızda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi

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