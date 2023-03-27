Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı
Van'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda da, 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.
27.03.2023 - 09:14 | | DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 20-26 Mart'ta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde 46 kilo 500 gram eroin, 15 kilo 900 gram skunk, 6 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 350 gram metamfetamin ve 7 kilo 120 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 78 kilo 270 gram uluşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.