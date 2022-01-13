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Van- Bahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

Van- Bahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü. Güvenlik gerekçesiyle önceden kapıtalan yolun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

13.01.2022 - 13:51 | | Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Van- Bahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güvenlik gerekçesiyle bu sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray kara yolunun 7 ayrı noktasına çığ düştü.

Çığların temizlenmesi için bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince Van-Bahçesaray kara yoluna giriş çıkışlara izin verilmiyor.

 

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