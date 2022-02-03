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Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

03.02.2022 - 10:21 |
Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Edirne sınırında facia! Donarak ölen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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