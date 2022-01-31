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Vali Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliğince sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.

31.01.2022 - 17:45 |
Vali Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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