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Vahşet! Anne ve babasını öldürüp zehirle intihar etti

Küçükçekmece’de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

17.11.2021 - 13:38 | | Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)
Vahşet! Anne ve babasını öldürüp zehirle intihar etti

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.

Vahşet Anne ve babasını öldürüp zehirle intihar etti

Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

Vahşet Anne ve babasını öldürüp zehirle intihar etti

 

 

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