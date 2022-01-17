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Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu

Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzmançavuş Ayberk Soyutemiz (23) el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit oldu. Şehidin dün bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle üs bölgesinden alınamayan cenazesi için  korucular ve halk bugün yaya olarak bölgeye gitti. Hava şartlarının düzelmesi ile cenaze helikopterle alınıp, Hakkari merkeze getirildi.

17.01.2022 - 15:42 | | Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)
Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu

Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, dün Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde kazayla el bombasının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi nedeniyle alınamadı. Yer yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şartları nedeniyle helikopter bölgeye gidemeyince devreye yakında bulunan Kadıköy köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve vatandaşlar da girdi. Köyden yürüyerek üs bölgesine giden köylüler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Kendisi de cenaze için köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çekilen bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı. Cenaze, hava şartlarının düzelmesi ile helikopterle alınarak Hakkari'ye getirildi. 

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