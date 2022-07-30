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Üzerinde uyuşturucu ve silahla yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan E.G. (31) gözaltına alındı.

30.07.2022 - 13:24 |
Üzerinde uyuşturucu ve silahla yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine E.G.'yi takibe aldı. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı bulunan E.G., önceki gün yolda yürürken polisler tarafından gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler, yanındaki çantasında ise satışa hazır 160 gram metanfetamin, 8,5 gram esrar, cep telefonları ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve 6 bin 500 TL para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından E.G., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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