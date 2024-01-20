Uzay yolculuğunda tarihi gün! Alper Gezeravcı’nın bulunduğu kapsül istasyona kenetlendi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve misyonda yer alan diğer astronotları taşıyan kapsülün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

ÇOK SIKI DİSİPLİN

Önceki gece uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonunda yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ile Walter Villadei’yi taşıyan kapsülün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenmesi bekleniyor. Halen UUİ’de bulunan 7 kişilik Expedition 70 ekibi tarafından karşılanacak astronotlar, istasyonda geçirecekleri 14 günlük sürede çok farklı bir deneyim yaşayacak. Peki UUİ’deki astronotların bir günü nasıl geçiyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre; ciddi bir disiplinin hâkim olduğu ortamda Greenwich saatiyle 06.00’da güne başlayan astronotlar, kahvaltı ettikten sonra Dünya’daki misyon kontrol merkeziyle iletişime geçerek günlük programlarını ve görevlerini ele alıyor. Gün içinde kontrol merkeziyle periyodik olarak iletişimlerini sürdürüyor, uyku saatleri olan 22.00’ye kadar sorumlu oldukları deneyleri yapıyor, akşam yemeği yiyorlar.

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GÜNDE 2 SAAT SPOR

Astronotların istasyondaki en büyük zorluklarından biri düşük yer çekimi. Gezegenin yaklaşık 400 kilometre uzaklığındaki UUİ’deki göreve gitmeden önce Dünya’da sualtı eğitimleriyle düşük yerçekimli ortama alışmaya çalışan uzay yolcuları, özellikle Dünya’ya döndükten sonra kas ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklarla karşılaşmamak için günde 2 saatlerini spor yaparak geçiriyor.

KÖPÜRMEYEN ŞAMPUAN

Astronotlar tüm bu aktiviteleri UUİ’nin 6 uyku bölmesi, 2 banyo, 1 spor salonu ve deney alanlarının bulunduğu modüllerinde gerçekleştiriyor. Düşük yerçekimi nedeniyle duvarlara sabitlenmiş uyku tulumlarında uyuyor, ışık ve gürültülerden etkilenmemek için kulak tıkaçları ile göz bantları kullanıyorlar.

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Saatte 28 bin km hızla dönen istasyonda 24 saat içinde 16 gün doğumu yaşanıyor. Kişisel temizliklerini özel süngerler ve köpürmeyen şampuanlarla gerçekleştiren astronotların dişlerini fırçalandıktan sonra ise tükürmek yerine yutmaları gerekiyor.

GÜNDE 2800 KALORİ

Tükettikleri yiyecekler de istasyondaki düşük yerçekimli ortama uygun hazırlanıyor. İstasyonda halihazırda 300’den fazla yiyecek bulunurken, günde 2800 kalori alma zorunluluğu olan astronotlar, Dünya’da özel olarak hazırlanan yiyeceklerini de tüketiyor. Yiyecekler vakumlu paketlerde tutuluyor, sıvı gıdalar ise özel tüplerden pipetler aracılığıyla içiliyor. Mıknatıslı yemek masalarında bıçak ve çatal kullanılarak yemek yeniyor. İstasyonda tüketilen su astronotların nefes alış verişleri, vücut atık ve sularından elde edilerek geri dönüştürülüyor. Suyun yaklaşık yüzde 93’ü bu kaynaklardan arıtılmış sudan oluşuyor.

BİR GÜNÜN PROGRAMI:

* Kahvaltı, kişisel temizlik, ortam temizliği ve program kontrolü.

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* Analizler için kan örneği verilmesi, misyon kontrol merkeziyle günlük toplantı.

* Rutin hava kalitesi kontrolünün ardından deneylere başlanması.

* İkinci hava kalite kontrolünün ardından astronotların egzersizleri, öğle yemeği ve bir saatlik mola.

* Molanın ardından deneylerin sürdürülmesi ve kabin basıncının kontrolü sonrasında ikinci egzersizler.

* Günlük deneylerin tamamlanması, ortamın temizlenmesi ve istasyon sistemlerinin kontrolü.

* Akşam yemeği ve ertesi günün planlama toplantısı.

* Yemek sonrası boş vakit ve 22.00’de uykuya geçiş.

İLK MESAJI ATA’NIN SÖZÜ OLDU: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru 36 saat sürecek yolculuğu başlayan Dragon kapsülünde, içlerinde Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibinin uzaydaki ilk cümleleri yayınlandı. İlk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk’ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata’mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir” oldu.

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‘HARİKÂ BİR DUYGU’

Şu ana kadar yaşadıklarının harikâ duygular olduğunu belirten Gezeravcı, “Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harikâ bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi” dedi.

DAHA ÖNCE GİDENLER NE DEMİŞTİ

* HER ŞEY YOLUNDA: Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’in 1961’de yörüngeye ulaştığındaki ilk sözleri, “Dünya’yı görebiliyorum. Her şey planlandığı gibi” oldu.

* MANZARA MÜTHİŞ: 20 Şubat 1962’de Dünya yörüngesinde dönen ilk Amerikalı John Glenn, “Burası Friendship 7. Arkayı net bir şekilde görebiliyorum, Cape’e doğru büyük bir bulut deseni var. Güzel bir manzara” ifadelerini kullandı.

* DÜNYA NE KADAR GÜZEL: 16 Haziran 1963’te uzaya çıkan ilk kadın olan ve “Martı” kod adını kullanan 26 yaşındaki Valentina Tereshkova, “Ufku görüyorum, koyu şeritli mavi bir gökyüzü. Dünya ne kadar güzel” dedi.

* İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM: ABD’li Neil Armstrong 1969’da Ay’a ilk kez ayak bastığında tarihe geçen, “İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım” sözlerini söylemişti.

* BAŞARDIK: NASA ve SpaceX tarafından ortaklaşa yürütülen “Crew-6” görevinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nden ilk Arap astronot Sultan Al Neyadi, “Şükürler olsun, uzaya çıkmayı başardık” dedi.

14 GÜNDE 13 DENEY

Gezeravcı, uzayda kaldığı 14 gün boyunca 13 önemli deney yapacak. Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, mikroalg türlerinin yer çekimsiz ortamda karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi, dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde ve propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması gibi deneyler literatüre katkı sağlayacak.

TÜRKİYE BÖYLE İZLEDİ

TÜRKİYE’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yurdun dört bir yanında büyük heyecanla takip edildi. Ankara ve İstanbul’da meydanlara dev ekranlar kuruldu. Fırlatma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul’da Taksim Meydanı’na kurulan çadırdan saniye saniye izlendi. Vatandaşlar hep birlikte geri sayıma eşlik etti. Ankara’da da Kızılay Meydanı’na kurulan dev ekranlarda vatandaşlar fırlatmayı seyretti. En çok da çocuklar heyecandan yerinde duramadı.

SİLİFKE’NİN GURURU

Astronot Gezeravcı’nın memleketi Mersin’de de ayrı bir heyecan yaşandı. Silifke ilçesinde Anıt Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, kurulan dev ekrandan tarihi anı takip etti. Gezeravcı’nın yolculuğu öncesi dualar okundu. Hep birlikte geri sayım yapıldı. Roketin yükseldiği anı ise herkes ayakta alkışladı.

İKTİDAR VE MUHALEFETTEN TEBRİK YAĞDI

AYAĞINA ASTEROİD DEĞMESİN

Gezeravcı’nın önceki gece başlayan uzay yolculuğu iktidarından muhalefetine tüm siyasiler ve bakanların da gündemindeydi. İşte Türk astronota iletilen mesajlar ve iyi dilekler...

* ORTAK GURURUMUZ (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan): Aziz milletim, hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay görevi ile adım atıyoruz. Ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.

* ÇOK KIYMETLİ BİR YOLCULUK (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz): Alper Gezeravcı kardeşimizin gerçekleştirileceği deneyler çok çok kıymetli. Bu gurur; Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Türkiye’nin, Türk Milleti’nin. Bu gurur hepimizin…