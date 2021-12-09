Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Güz Güneşi-33 isimli şafak operasyonu düzenledi.

150 personelin katılımı ile Yenice Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 kilo 475 gram bonzai, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin, 25 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.