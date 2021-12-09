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Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Güz Güneşi-33' isimli şafak operasyonunda 8 şüpheli, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

09.12.2021 - 12:06 | | Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Güz Güneşi-33 isimli şafak operasyonu düzenledi.

150 personelin katılımı ile Yenice Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 kilo 475 gram bonzai, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin, 25 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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