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Uyuşturucu çetesi çökertildi! 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve İran uyruklu uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

25.05.2022 - 02:05 |
Uyuşturucu çetesi çökertildi! 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" dedi.

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