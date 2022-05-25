Uyuşturucu çetesi çökertildi! 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve İran uyruklu uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.
25.05.2022 - 02:05 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" dedi.
Uyuşturucuda yine büyük operasyon:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022
Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;
1️⃣ 𝗧𝗢𝗡 1️⃣1️⃣7️⃣ kg 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗠𝗙𝗘𝗧𝗔𝗠𝗶𝗡
kristal ve sıvı ele geçirildi.
İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.
Tebrikler Türk Polisi 👏👏
Tebrikler İstanbul Emniyeti 👏👏 pic.twitter.com/NLynvqevX0