GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUykudaki karısını vurdu, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyledi
HaberlerGündem Haberleri Uykudaki karısını vurdu, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyledi
ABONE OL

Uykudaki karısını vurdu, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyledi

Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20.12.2021 - 09:41 |
Uykudaki karısını vurdu, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyledi

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Sıradaki Haber
Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

Sıradaki Haber
Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

Sıradaki Haber