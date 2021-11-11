Üstgeçitten yola düştü! Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih’te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
11.11.2021 - 09:33 | | Ömer ÇETİNASLAN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Haşim İşcan Geçidi’nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmaması ise dikkat çekti.