GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÜstgeçitten yola düştü! Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
HaberlerGündem Haberleri Üstgeçitten yola düştü! Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Üstgeçitten yola düştü! Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih’te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11.11.2021 - 09:33 | | Ömer ÇETİNASLAN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Üstgeçitten yola düştü! Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Haşim İşcan Geçidi’nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmaması ise dikkat çekti.

Üstgeçitten yola düştü Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLER

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sıradaki Haber
Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Sıradaki Haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Sıradaki Haber