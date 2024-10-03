Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

Güneri Cıvaoğlu, İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cıvaoğlu için bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde düzenlendi.

Cıvaoğlu’nun naaşı, ardından Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1939 yılında Ankara’da doğan Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Ardından Akis dergisi, TRT, Güneş ve Sabah gazeteleri ile çeşitli televizyon kanallarında görev alan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet’te köşe yazarlığı yapıyordu. Meslekte 62 yılı geride bırakan Cıvaoğlu, birçok önemli habere imza atmıştı.