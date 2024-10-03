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Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Güneri Cıvaoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cıvaoğlu için Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde veda töreni düzenlendi.

03.10.2024 - 11:26 |
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

Güneri Cıvaoğlu, İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cıvaoğlu için bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde düzenlendi.

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğluna veda töreni

Cıvaoğlu’nun naaşı, ardından Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğluna veda töreni

1939 yılında Ankara’da doğan Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Ardından Akis dergisi, TRT, Güneş ve Sabah gazeteleri ile çeşitli televizyon kanallarında görev alan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet’te köşe yazarlığı yapıyordu. Meslekte 62 yılı geride bırakan Cıvaoğlu, birçok önemli habere imza atmıştı.

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