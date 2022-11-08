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Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

Üsküdar'da taksi şoförü aracında iki müşterisi varken, aşırı hızla ilerleyip park halindeki 4 araca çarptı.

08.11.2022 - 09:49 | | Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında aracında iki müşterisi olan bir taksi, hızla ilerleyen taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 4 araca çarptı.

Üsküdarda aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

Kazada taksideki yolcular hafif şekilde yaralandı. Çarpışma sesisini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu.

Üsküdarda aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

Yolcular, taksi şoförünün aşırı hızlı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdarda aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

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