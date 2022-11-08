Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı
Üsküdar'da taksi şoförü aracında iki müşterisi varken, aşırı hızla ilerleyip park halindeki 4 araca çarptı.
08.11.2022 - 09:49 | | Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında aracında iki müşterisi olan bir taksi, hızla ilerleyen taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada taksideki yolcular hafif şekilde yaralandı. Çarpışma sesisini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu.
Yolcular, taksi şoförünün aşırı hızlı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.