Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında aracında iki müşterisi olan bir taksi, hızla ilerleyen taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 4 araca çarptı.

Kazada taksideki yolcular hafif şekilde yaralandı. Çarpışma sesisini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu.

Yolcular, taksi şoförünün aşırı hızlı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.