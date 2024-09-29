Üniversiteli Rojin her yerde aranıyor! Cep telefonu ve kulaklığı bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları dün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Dün Karaiş’in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı. Aramalarda kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu. Bölgeye gelen polis dalgıç, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.

ANNESİNE TELEFONDA, MARKETE GİTMEK İÇİN YURTTAN ÇIKTIĞINI SÖYLEMİŞ

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Van'da önceki gün kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları devam ediyor. Kızları için Diyarbakır'dan gelen Nizamettin ve Aygül Kabaiş çifti ile diğer yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş, "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

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Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.