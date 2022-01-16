Olay, dÃ¼n saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Ã‡ocuk Pediatri Servisi'nde yaÅŸandÄ±. Bir hasta yakÄ±nÄ±nÄ±n kartÄ±nÄ± alan UÄŸur Ã‡alÄ±ÅŸkan, hastaneye girip ikinci kata Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸkan, Ã§ocuk pediatri servisinde Ã§ocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve hastalÄ±klarÄ± asistan doktorlarÄ± BegÃ¼m YaÄŸmur BakkalcÄ± ve Osman Gazi SaÄŸlam'Ä±n bulunduÄŸu doktor odasÄ±na girdi. Ã‡alÄ±ÅŸkan, doktorlara parfÃ¼m satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca BakkalcÄ± ve SaÄŸlam servisi terk etmesini istedi. Bunun Ã¼zerine Ã‡alÄ±ÅŸkan, odanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eriden kilitleyerek odanÄ±n anahtarÄ±nÄ± cebine attÄ±. Doktorlar beyaz kod vermek Ã¼zere telefona yÃ¶neldiÄŸi sÄ±rada Ã‡alÄ±ÅŸkan elindeki Ã§antayÄ± bÄ±rakarak kÃ¼fÃ¼r etmeye baÅŸladÄ± ve doktorlarÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit etti. Doktor SaÄŸlam kapÄ±yÄ± kilitleyen Ã‡alÄ±ÅŸkan'a hastasÄ±na mÃ¼dahale etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ±nÄ± istedi ancak ikna edemedi.Â tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã‡alÄ±ÅŸkan, doktor SaÄŸlam'a saldÄ±rdÄ±. Ã‡Ä±kan arbede sÄ±rasÄ±nda doktor SaÄŸlam sol kolundan yaralandÄ±. Bu sÄ±rada servisteki diÄŸer gÃ¶revliler, Ã¶zel gÃ¼venlik ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rarak polise haber verdi. Servise gelen Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kapÄ±yÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendisine saldÄ±ran Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n cebinden anahtarÄ± almayÄ± baÅŸaran doktor SaÄŸlam, kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸkan, Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi.

'TEHDÄ°T ETTÄ°, SALDIRDI'

Olaydan sonra iki doktor Ã‡alÄ±ÅŸkan hakkÄ±nda polise ÅŸikayetÃ§i oldu. sol kolunda Ã§atlak olduÄŸu belirtilen doktor SaÄŸlam ifadesinde, "ÃœÃ§ kez dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± rica ettim. Kan ÅŸekeri dÃ¼ÅŸen hastam vardÄ±. ParfÃ¼m almayacaÄŸÄ±mÄ±, hastamÄ±n durumunun kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu bir an Ã¶nce yanÄ±na gitmem gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Bizi bÄ±rakmadÄ±. Daha sonra hastanÄ±n kan ÅŸekerinin 400'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. HastanÄ±n tedavisini zamanÄ±nda yapamadÄ±k. Buna Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. GÃ¼venliÄŸi aramamÄ±zÄ± engelledi. AvazÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kadar baÄŸÄ±rÄ±yordu. DÄ±ÅŸarÄ±dan arkadaÅŸlar sesi duyup aramÄ±ÅŸlar. Ãœzerimize yÃ¼rÃ¼dÃ¼. AÄŸza alÄ±nmayacak kÃ¼fÃ¼rler etti. AÃ§Ä±kÃ§a 'seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim, seni yaÅŸatmayacaÄŸÄ±m' diye tehdit etti. Bana saldÄ±rdÄ±. Arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§antasÄ±ndan bir ÅŸeyler Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. BÄ±Ã§ak olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" dedi. Â

'YAPTIÄžININ SUÃ‡ OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°M, ALDIRIÅž ETMEDÄ°'

Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Asistan Doktor BegÃ¼m YaÄŸmur BakkalcÄ± ise ifadesinde, "YataklÄ± servis bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yanÄ±ma geldi. 'Beni size yÃ¶nlendirdiler' dedi. Hasta yakÄ±nÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum, kendini ifade edemeyince Ã§ok fazla konuÅŸmadan yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±m. Sonra doktor odasÄ±na girdi. ParfÃ¼m sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine servisten Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Doktor odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± kapatarak anahtarÄ± cebine koydu. Ãœzerime doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n suÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledim, aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi. Sonra Osman Gazi SaÄŸlam'Ä±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Arbede yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada ÅŸahÄ±s 'buradan saÄŸ salim Ã§Ä±kamazsÄ±nÄ±z' diye tehdit etti. KapÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼venlik mÃ¼dahale etti" ifadelerini kullandÄ±.

Polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan UÄŸur Ã‡alÄ±ÅŸkan, polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.