Üniversite bahçesinde korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi

09.01.2026 - 15:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir üniversite kampüsünde konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir üniversite bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 14.00 sıralarında üniversite kampüsünün bahçesinde bulunan 2 işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Konteynerlerden dumanların çıktığını gören üniversite görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

