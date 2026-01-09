Üniversite bahçesinde korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi

İstanbul Küçükçekmece'de bir üniversite bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 14.00 sıralarında üniversite kampüsünün bahçesinde bulunan 2 işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Konteynerlerden dumanların çıktığını gören üniversite görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.