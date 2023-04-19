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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

19.04.2023 - 16:31 | | DHA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kazan patladı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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