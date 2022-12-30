Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi. Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAYDAN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM

Ateş'in silahlı saldırıdan yaklaşık 2 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü. Ateş yaptığı paylaşımda; "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp "Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin #İyikiDoğdunFırat" ifadelerine yer verdi.