Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi CNN TÜRK'te: Şu an biz NATO'yu koruyoruz

Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uluslararası kamuoyu ve Türkiye'yle çalışmaya hazırız. Türkiye'nin çabaları koordine etmek ve dünya çapında arabuluculuk yapmak için bu mekanizmayı kurmasını takdir ediyoruz. Bize barış lazım. Türkiye'nin oynadığı büyük rol takdire şayan. Dünyanın ihtiyacı olan milyonlarca ton buğdayımız var. Dünya daha da angaje olmalı. Rusya'ya savaşı durdurmak için baskı yapılmalı. Genel sorun bu. Türkiye'yi ziyaret eden Lavrov, 400 milyon kişinin Ukrayna tahılına muhtaç olmasına rağmen gıda krizi yok diyor. En bariz konularda bile yalan söylüyorlar. Yani Rusya'ya güvenmemek çok önemli.

NATO AÇIKLAMASI

Şu an biz NATO'yu koruyoruz, onlar bizi değil. Asıl sorun bu. Eğer Rusya bizi yenerse sırada NATO ülkeleri var. Ancak savaştan sonra üyelik için bir kez daha ısrarla başvuru yapacağız. Üyelik meselesi her uzadığında bedelini kanla ödüyoruz. 2013'te anlaşma imzaladık. Şimdi durum muallakta. Bizi reddetmeleri için fazlasıyla ağır bedel ödüyoruz.

MÜZAKERE MESAJI

Bence bu müzakerelerin İstanbul ya da Türkiye'de yapılması doğru ve güvenilir olur. Bölgemize barış getirecek çok önemli, tarihi bir etkinlik olur.