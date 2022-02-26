Ukrayna’dan tahliyeler başladı! Dışişleri duyurdu, İlk Türk kafilesi yolda...

Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi. Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.

SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK PROSEDÜRLER PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından "Ukrayna'dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

'Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar' notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamada, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar ise pasaportla geçiş yapabilecek ve aşı sertifikası olmayan vatandaşlar PCR testi yaptıracak. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek. Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.