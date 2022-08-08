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Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı.

08.08.2022 - 20:34 | | İHA / DHA
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 66 ton mısır yüklü gemi "Glory" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den görevlilerin yer aldığı heyet tarafından yapılan denetim sonrası yoluna devam edecek.

 

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