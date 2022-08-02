Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul açıklarında
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor.
02.08.2022 - 20:15 | | Özgür EREN İdris TİFTİKCİ -Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 19.00 sıralarında Türk karasularına giren gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor.