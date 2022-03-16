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Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'ya gitti.

16.03.2022 - 08:50 |
Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da

Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Antalya'da Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını ağırlayan Bakan Çavuşoğlu bugün Moskova'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız." ifadelerini kullandı.

 Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskovada

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Moskova'ya ve Ukrayna'ya gideceğini bildirmişti.

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