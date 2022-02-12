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Ukrayna ile ilgili flaş çağrı! Dışişleri duyurdu: Mecbur kalmadıkça...

Dışişleri Bakanlığı'nca, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

12.02.2022 - 17:21 | | DHA
Ukrayna ile ilgili flaş çağrı! Dışişleri duyurdu: Mecbur kalmadıkça...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.

 

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