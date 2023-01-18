Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskiy kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı merak ediliyor. Başkent Kiev yakınlarındaki Brovary şehrinde bir helikopterin bir çocuk evi ve apartmanın üstüne çakılmasıyla en az beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada öldüğü duyurulan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskiy kimdir?

Denys Monastyrskiy kimdir?

Denis Anatoliyoviç Monastırski, 26 Temmuz 2021'den beri Ukrayna İçişleri Bakanı olan Ukraynalı avukat ve siyasetçidir. Denys Monastyrskiy 12 Haziran 1980 doğumludur.