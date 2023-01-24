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Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı Ankara'daki evinin önünde karanfillerle anıldı.

24.01.2023 - 15:50 | | Alper ŞAŞMAZ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı

Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Uğur Mumcu, ölümünün 30uncu yıl dönümünde anıldı

Uğur Mumcu’yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

Uğur Mumcu, ölümünün 30uncu yıl dönümünde anıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.

 

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