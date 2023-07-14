Üç ilden yangın haberleri art arda geldi! Rüzgarı etkisi ile büyüdü
Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. İzmir’in Urla ilçesinden ve İstanbul Sultangazi’den de yangın haberi art arda geldi.
14.07.2023 - 16:13 | | DHA
Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
FABRİKADA YANGIN
İstanbul Sultangazi'de bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.