Üç ilden yangın haberleri art arda geldi! Milas Belediye Başkanı: Yangın evleri tehdit ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: YANGINA MÜDAHALE YOĞUNLAŞTI

CNN TÜRK'e ikinci kez bağlanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Şuan Bodrum karayolu kenarındayız. Yangın Bodrum yoluna paralel olarak Kemikler köyüne ilerliyor. Şu saatte müdahale arttı. Havadan daha fazla müdahale ediyor. Bulunduğum yerdeki otomobil satış yerindeki araçlar tahliye ediliyor. Kemikler köyünde yangına yakın yerdeki evler tahliye edildi. Yangının ilk başladığı yer Bodrum-Milas Havaalanı kavşağı. Sazlıklarda çıkan yangın ormanla buluşunca önce Akyol Mahallesi'ni tehdit etti. Rüzgarın etkisiyle Kemikler'e yöneldi" diye konuştu.

Yangının havaalanın ters yönünde ilerlediğini belirten Tokat "Tabii dumanlar var. Bu uçuşları ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Koordinasyonu sağlayan arkadaşlar Bodrum-Milas Havaalanı'ndaki söndürme uçaklarının sıcaklık nedeniyle kalkamadığını söyledi. Dalaman'dan kalkıyor uçaklar. 42-45 derece hava sıcaklığı olduğunu söyleniyor ama arabadaki gösterge 50 dereceyi gösteriyor. Bölgede elektrik kesilmiş durumda. Telefon vericileri de patladığı için telefon görüşmelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bodrum'a giden ve gelen yolda yoğunluk var. Bu yoğunluk hareket imkanımızı daraltıyor. Bu sebeple acil olmayan olaylar için bu yol işgal edilmesin." ifadelerini kullandı.

OGM'DEN AÇIKLAMA: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Milas'ta devam eden orman yangınını kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiği ifade edilirken yangına 300 Personel, 9 Uçak, 8 Helikopter ve 45 Arazöz ila müdahale edildiği belirtildi.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

2 GÖZALTI

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu belirtildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Naipler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tüm ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 Yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 120 personelin yanı sıra 7 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.