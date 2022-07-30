Kaza, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Osmangazi ilÃ§esi, OvaakÃ§a Merkez Mahallesi, Ä°stanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Feyzi Ã–. (60) yÃ¶netimindeki 16 RCS 08 plakalÄ± TIRla kavÅŸaktan U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmak istedi. Bu sÄ±rada Gemlikten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan SelÃ§uk TÃ¼rkmen kontrolÃ¼ndeki 16 ABG 906 plakalÄ± otomobil dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in manevra yapan TIR'a yandan Ã§arptÄ±. TIRÄ±n altÄ±na giren otomobil hurdaya dÃ¶nerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SelÃ§uk TÃ¼rkmen, eÅŸi Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen ile arka koltukta bulunan oÄŸullarÄ± Mustafa TÃ¼rkmen ve Emirhan TÃ¼rkmen araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan ailenin yardÄ±mÄ±na koÅŸarken durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SelÃ§uk TÃ¼rkmenin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapÄ±larÄ±nÄ± keserek sÄ±kÄ±ÅŸan ve yaralÄ± halde bulunan Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen, Emirhan TÃ¼rkmen ve Mustafa TÃ¼rkmeni Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan Mustafa TÃ¼rkmende yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen, Emirhan TÃ¼rkmen Bursa Åžehir Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlasÄ± bir baÅŸka kaza ihtimaline karÅŸÄ± Ã§evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. TIRÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Feyzi Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.(