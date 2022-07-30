'U' dönüÅŸü yapan TIR'la otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 2 aÄŸÄ±r yaralÄ±
Bursa'da, kavÅŸaktan 'U' dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapanÂ TIRa, karÅŸÄ± ÅŸeritten gelen otomobil Ã§arptÄ±. TIRÄ±n altÄ±na giren otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ SelÃ§uk TÃ¼rkmen(49) ile oÄŸlu Mustafa TÃ¼rkmen (13) hayatÄ±nÄ± kaybetti. AraÃ§ta bulunan anne Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen (41) ve oÄŸlu Emirhan TÃ¼rkmen(18) ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Kaza, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Osmangazi ilÃ§esi, OvaakÃ§a Merkez Mahallesi, Ä°stanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Feyzi Ã–. (60) yÃ¶netimindeki 16 RCS 08 plakalÄ± TIRla kavÅŸaktan U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmak istedi. Bu sÄ±rada Gemlikten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan SelÃ§uk TÃ¼rkmen kontrolÃ¼ndeki 16 ABG 906 plakalÄ± otomobil dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in manevra yapan TIR'a yandan Ã§arptÄ±. TIRÄ±n altÄ±na giren otomobil hurdaya dÃ¶nerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SelÃ§uk TÃ¼rkmen, eÅŸi Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen ile arka koltukta bulunan oÄŸullarÄ± Mustafa TÃ¼rkmen ve Emirhan TÃ¼rkmen araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan ailenin yardÄ±mÄ±na koÅŸarken durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SelÃ§uk TÃ¼rkmenin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapÄ±larÄ±nÄ± keserek sÄ±kÄ±ÅŸan ve yaralÄ± halde bulunan Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen, Emirhan TÃ¼rkmen ve Mustafa TÃ¼rkmeni Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan Mustafa TÃ¼rkmende yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Meryem Ã–zlem TÃ¼rkmen, Emirhan TÃ¼rkmen Bursa Åžehir Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlasÄ± bir baÅŸka kaza ihtimaline karÅŸÄ± Ã§evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Â
Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. TIRÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Feyzi Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.(