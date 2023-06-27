Tuzla'da silahlı maskeli soygun: 20 milyon lirayla kayıplara karıştılar

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İş adamı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti. O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 şahıs, Korkusuz'a ait villaya girdi. Eve giren şüpheliler, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı. Soyguncular çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, "Eşim doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı. Yaklaşık 20 milyon lira civarında bir kaybımız var" dedi.