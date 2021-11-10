Tuzla'da iki araç çarpıştı! 5 kişi yaralandı
İstanbul Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
10.11.2021 - 16:39 | | AA
Alınan bilgiye göre, Tepeören Formula Yolu üzerinde seyreden Ali Çiğli idaresindeki 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarından dönen Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC 515 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı, yaralılardan bazıları ise araçta sıkıştı.
Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.