Tuvaletten sızan su üretim alanına karışıyordu: Antalya'da ruhsatsız ve hijyensiz gıda üretimine şok baskın

Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çevre hijyen ekipleri yaptıkları incelemede, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığını, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğunu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığını ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiğini gözlemledi. İş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği de tespit edildi.

RUHSATSIZ ÜRETİME GEÇİT YOK

Denetimlerde, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp, tutanaklar düzenlenerek iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

'TAVİZ YOK'

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını belirterek, "Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.