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TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Tunç açıkladı, soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

23.10.2024 - 17:06 |
TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Tunç açıkladı, soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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