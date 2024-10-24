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TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

24.10.2024 - 10:54 |
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Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

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