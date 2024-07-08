TÜRKSAT 6A uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu CNN Türk'te anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'teki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geri sayım işlemi başladı. Hava şartları şu an uygun gözüküyor. 10 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Son 5 yılda üretim ve test süreçlerini geçtikten sonra süreci tamamladık. İnşallah yaklaşık 4 saat sonra geri sayımımızı başlatmış olacağız.

Şu anda 5 tane haberleşme uydumuz var. 3 tane de gözlem uydumuz var. Dünya nüfusunun Yüzde 65'ini kapsayacak bir sisteme geçmiş bulunuyoruz. Dünyadaki birkaç İHA SİHA üreticisi ülkelerdeniz. Pazarlama gücümüzü böylece artırmış olacağız. Sivil haberleşme ve televizyon yayınlarının güvenli ve milli olmasını sağlamış olacağız.

"ÜLKEMİZ İÇİN KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDECEĞİZ"

En önemlisi böyle bir uyduyu Türk insanın yapabiliyor olması. Ülkemiz için kendimizi daha güvende hissetmiş olacağız. Uyduların ömürleri 15-16 yıldır. Bizim devre dışı kalan 3 tane uydumuz var. Yakın zamanda 3A'da devre dışı kalacak. Sistemin devamlılığı ve uzayda bazı haklarımızdan vazgeçmemiz mümkün olacak. 6A mevcut sistemin sürdürülmesi ve yeni hakların elde edilmesi noktasında önem taşıyacak.

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Bir Türk evladı olarak bugünlere gelmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Burada bir emek var. Bu imkânı bize sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnet ve şükranlarımı gönderiyorum.