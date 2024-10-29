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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen Nil timsahlarına el konuldu!

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

29.10.2024 - 14:30 | | İHA
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen Nil timsahlarına el konuldu!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan Türkiye’ye giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 adet Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 adet Nil varanına el konuldu.

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