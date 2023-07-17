Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.