GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
ABONE OL

Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

17.07.2023 - 11:27 |
Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

GÜNCEL HABERLER

Karnındaki şişkinliği apandisit sandı şifreli hamilelik çıktı!

Karnındaki şişkinliği apandisit sandı şifreli hamilelik çıktı!

İkinci el arabada fiyat kısıtlaması başladı! Araba fiyatlarını görenler şok oldu, işte son durum

İkinci el arabada fiyat kısıtlaması başladı! Araba fiyatlarını görenler şok oldu, işte son durum

Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı verecekti

Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı verecekti