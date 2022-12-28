Türkiye'ye gelince gerçeği öğrendi! ABD'de yaşayan kadına 3 milyon dolarlık şok

Amerika'da yaşayan Lori E., sosyal medya üzerinden Alex Quin isimli biriyle tanıştı. Quin, kendisini Lori E.'ye Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olarak tanıttı. İkili arasında başlayan görüşmeler kısa sürede sıklaştı. Bu sırada Alex Quin, Lori E.'ye yatırım yapabileceği alanlarda da yol göstermeye başladı.

Lori E'ye yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quin, Amerikalı kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi.

Quin'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan Lori E., aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Lori E., Türkiye'ye geldi. Burada dolandırıldığını öğrenen Lori E., savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Lori E.'nin şikayeti üzerine başlatılan incelemede, polis ekipleri de şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Lori E.'yi dolandırdıkları tespit edilen biri Nijerya uyruklu 4 kişiye dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.