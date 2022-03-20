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Türkiye'nin ilk SİDA'sı, Katar'a gidiyor

Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen, Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergilenecek. Meteksan, fuarda MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi ve Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nü de sergileyecek.

20.03.2022 - 11:03 |
Türkiye'nin ilk SİDA'sı, Katar'a gidiyor

DIMDEX 2022 Fuarı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, 21- 23 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da açılacak. Savunma sanayi firmalarını Körfez, Asya ve Afrika ülkelerinin deniz kuvvetleri ile buluşturacak fuara, Meteksan Savunma da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle katılım sağlayacak. Meteksan Savunma'nın, DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergileyeceği ürünleri ULAQ SİDA, MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi, Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nden oluşuyor. 

Türkiyenin ilk SİDAsı, Katara gidiyor

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, fuarla ilgili “Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte, özellikle su altı akustik ve platform simülatörleri konularında Deniz Kuvvetleri'ne özgün ve ileri teknoloji çözümler geliştirdik ve birçok farklı ülkenin kullanımına sunma başarısını yakaladık. Yara Savunma Eğitim Simülatörü'müz, 4 farklı ülke tarafından tercih edildi, bu alanda dünya lideri haline geldik. Yakamos 2020 Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MILGEM korvetlerinde kullanılmaya başlandıktan sonra 2 ülkeye daha ihraç edildi. Bunların yanında Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi gibi dünyada çok az ülkenin üzerinde çalıştığı bir alandaki başarımız da Meteksan Savunma olarak geldiğimiz noktayı bizlere gösteriyor. DIMDEX 2022 Fuarı'nda yenilenmiş tasarımı ile ULAQ Suüstü Harbi Botu, ULAQ Denizaltı Savunma Harbi Botu ve yeni 6x6 Mobil Sahil Kontrol İstasyonu aracımızı ilk kez sergileyeceğiz" dedi.

Türkiyenin ilk SİDAsı, Katara gidiyor

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