Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı kenetlenme sonrası çekilen fotoğraf paylaştı

Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, “Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE UZAY AJANSI PAYLAŞTI

Türkiye Uzay Ajansı, Twitter'dan Alper Gezeravcı'nın görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin ilk astronotu mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ilk görüntüleri geldi. Görev yapan 7 kişilik mevcut mürettebatla beraber 11 kişiden oluşan ekip 2 hafta boyunca bilimsel araştırmalar için hep birlikte çalışacak. Uzay alanında önemli iş birlikleri süregelirken geleceğimize de ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz." denildi.