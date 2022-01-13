Türkiye’nin evlat edinen ilk bekar babası! 'Oğlum bak, burası artık bizim evimiz'

Serkan Özübek 47 yaşında makine mühendisi. 3 yıl önce bir çocuğun hayatına dokunmaya karar verdi. Türkiye'de ilk evlat edinen bekar baba oldu. Evlat edinme süreci yaklaşık 3 yıl sürdü. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Özübek şu an 5 yaşında olan oğlu Okan'a kavuştu. 2002 yılında değişen medeni kanuna göre bekar kadın ve erkekler de evlat edinebiliyor.

Özübek, yaşanan süreci böyle anlattı:

"Çok değişik bir duygu tabi yaşanması gerekiyor anlaşılması için. 44 yaşına kadar evde hiç çocuğunuz yok bir şeyiniz yok ve 1 gecede bir anda 2.5 yaşında bir oğlunuz oluyor. Okan benim hayatıma girdikten sonra mutluluğuma mutluluk katıldı. Benim bu kararı vermemdeki en büyük sebep etrafımda evlat edinen kişilerin olması.

Onların çocukları ile olan ilişkileri, çocuklarının benimle olan ilişkileri çok etkili oldu. Ben neden yapamayayım dedim. Merhaba benim adım Serkan senin adın nedir dedim elini sıktım. Bir şeyler söyledi, kelime kelime konuşuyordu. Sonra bizi bağlama programı denilen oyun için salona aldılar. Okan salonda 5 dakika içerisinde benim sırtımda, kucağımda... Eve geldik. Kucağımda girdi ve dairenin kapısını açtım. Okan kucağımda ve dedim ki, oğlum bak burası artık bizim evimiz olacak." ntv.com.tr