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Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi yaşandı

23.01.2025 - 21:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi yaşandı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Bahçeye giden çocuklar ise yağan karın altında oyunlar oynadı.

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