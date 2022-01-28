Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı." dedi.
28.01.2022 - 12:03 |
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.