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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı insan haklarını ihlal eden tavrına tepki gösterdi. Bakanlık, uluslararası topluma tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın tavrına karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

04.02.2022 - 22:26 |
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.

AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.

Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması,insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır.

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19 GÖÇMEN DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, dün geceden beri 7 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamadı, ölü sayısının 19'a yükseldiğini belirterek, "İpsala ilçemizde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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