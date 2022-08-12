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GündemTürkiye'den Yunanistan'a FETÖ ve PKK uyarısı: Ters bir hareket yaparsanız başınıza bela olurlar
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Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ ve PKK uyarısı: Ters bir hareket yaparsanız başınıza bela olurlar

Yunanistan terör örgütleri FETÖ ve PKK için bugüne kadar Batı Avrupa’ya geçişte transit ülke olarak kullanıldı. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’da 10 binden fazla FETÖ’cü bulunduğunu belirten üst düzey yetkililer, Atina’yı uyardı. Yunanistan’ın FETÖ ve PKK’yı Türklerin canını yakmak için beslediğine işaret eden yetkililer, “Araları şimdi güzel ama ters bir hareket yaparlarsa başlarına bela olur” ifadelerini kullandı.

12.08.2022 - 13:20 |
Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ ve PKK uyarısı: Ters bir hareket yaparsanız başınıza bela olurlar

Lavrion Kampı’nın Terör yuvası haline geldiğini de belirten yetkililer, PKK’nın yanı sıra kampta çok sayıda FETÖ’cünün de bulunduğuna dikkat çekti. Atina’nın terör örgütleri için güvenli liman olduğuna vurgu yapan yetkililer, Atina’nın özellikle PKK ve FETÖ’ye alan açtığını ve Türkiye’ye karşı kullanma amaçlarının olduğunu ifade etti.

DÜPEDÜZ TERÖRİST BESLİYOR
“21. yüzyıl bir AB ülkesi (Yunanistan) çatır çatır, düpedüz terörist besliyor” ifadelerini kullanan üst düzey yetkililer, “PKK, AB’nin de terörist olarak belirlemiş olduğu bir grup olmasına rağmen Yunanistan ‘bir gün belki Türkiye’ye karşı işime yarar’ zihniyetiyle terör örgütlerini besliyor” dedi. (Selçuk Böke/Hürriyet)

 

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Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ ve PKK uyarısı: Ters bir hareket yaparsanız başınıza bela olurlar

Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ ve PKK uyarısı: Ters bir hareket yaparsanız başınıza bela olurlar