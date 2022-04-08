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Türkiye'den son dakika Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da tren istasyonunun roketlerle vurulmasının insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini açıkladı.

08.04.2022 - 18:33 |
Türkiye'den son dakika Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz."

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