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Türkiye'den Rodos'ta sözde casusluk iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının sözde casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasını kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz.' denildi.

15.12.2021 - 23:19 |
Türkiye'den Rodos'ta sözde casusluk iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz.

Sözleşmeli Sekreterimizin 18 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmasıyla birlikte, Yunan basınında, kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya matuf temelsiz Haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı görülmüştür.

Üç gündür Rodos’ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış; yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir.

Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir.

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